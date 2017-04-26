Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok dağı ile Kuzey Irak'taki Sincar bölgesine hava operasyonu düzenlemiş, bombardımanda her iki bölgede toplam 70 PKK'lı terörist öldürülmüştü.



GÖRÜŞME BUGÜN AÇIKLANDI

Başbakan Binali Yıldırım'ın, bu operasyonlardan sonra Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani ile görüştüğü ortaya çıktı.



Dün yapılan görüşme hakkında, başbakanlık kaynaklarından bugün bilgi paylaşıldı.



ÖLEN PEŞMERGELER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Başbakan Yıldırım'ın, Sincar operasyonunda hayatını kaybeden 5 peşmerge için başsağlığı dilediği bildirildi. Yıldırım ve Barzani, Sincar'daki terör unsurlarına karşı işbirliği konusunda da karşılıklı kararlılık mesajı verdi.



Barzani'ye bağlı haber ajansı Rudaw, operasyonda 5 peşmergenin öldüğünü, 7 peşmergenin de yaralandığını açıklamıştı.



"ABD, RUSYA VE KUZEY IRAK BİLGİLENDİRİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyondan önce ABD, Rusya ve Kuzey Irak yönetiminin bilgilendirildiğini söylemişti.