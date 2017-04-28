Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

15 Temmuz darbe girişiminin beyin takımı olan 38 kişilik Yurtta Sulh Konseyi’nin 1 numarası cuntacı Akın Öztürk’ün Akıncı Üssü’ndeki komutanların kurtarılmasının ardından kendisi kurtarmış gibi ‘geçmiş olsun’ dediği ortaya çıktı. Etimesgut Zırhlı Birlikler’de 52 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianamede, müşteki Etimesgut Zırhlı Birlikler Komutanı Erdoğan Akyol’un ifadesinde, kilitlendiği odanın kapısının açıldığını ve ‘geçmiş olsun’ diye hitap ettikten sonra ellerini çözüp gözünü açan kişinin özel kuvvetlerden kamuflajlı bir albay olduğunu söyledi. Akyol, “Koridora çıktığımızda Akın Öztürk (tutuklu), Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç (tutuklu) oda oda gezip generallere geçmiş olsun dileklerini iletiyorlardı” dedi. İddianamede, İstanbul’da görevli olduğu halde 15 Temmuz’da Zırhlı Birliklere gelerek teğmenlere silah dağıtılması talimatını veren Özkan Gürkol’un sürmesini emrettiği tank kullanıcısı Murat Doğruyol’un (tanık) karşı çıkması üzerine darbeci 2 teğmeni tanka bindirdiği belirtildi. Bunun üzerine Doğruyol’un ve darbeye karşı duran personelin tankın paletlerine vücutlarını dayayarak engellemeye çalıştıkları sırada cuntacı Gürkol’un teğmenlere “’ez bunları’, ‘öldürün, üstünden geçin’ diyerek talimat verdiği anlatıldı.