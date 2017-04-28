Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargâhı’nda şehit edilen üç vatandaşın cenazesinin, darbeci askerlerce kışladan çıkarılarak kaldırıma bırakılması, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Genelkurmay Karargâhı’nda darbe girişimi sırasındaki olaylara ilişkin güvenlik kameralarından elde edilen fotoğraflar, darbecilerin karargâhtaki eylemleriyle ilgili 221 sanık hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen “çatı iddianamesi”nin eklerinde yer aldı. Buna göre, darbeyi engellemek isteyen bir grup vatandaş, Türk bayraklarıyla saat 22.40’tan itibaren Genelkurmay Başkanlığının Millî Müdafaa Caddesi tarafındaki araç protokol çıkışı önünde toplandı. Demir kapıyı zorlayan vatandaşlardan bazıları, parmaklıklardan atlayarak içeri girdi. Saat 02.25’te demir kapının kırılmasıyla çok sayıda vatandaş, protokol çıkış kapısından Genelkurmay Karargâhı’na girdi. Saat 02.31’de Meclis Kavşağı bölgesine helikopterden, kışlaya giren vatandaşlara da içeriden ateş edildi. Saat 02.52’de darbecilerin açtığı ateşle şehit olan bir vatandaş, kırılan protokol araç kapısından, silah ve teçhizatlı dört asker tarafından çıkarılarak kaldırıma bırakıldı. Bu sırada askerlerle tartışan bir vatandaş, darbecilerden biri tarafından darbedildi. Şehidin cenazesi, bırakıldığı kaldırımdan vatandaşlarca alındı. Saat 02.57’de de başka bir şehit, silahlı ve teçhizatlı üç asker tarafından aynı kapıdan çıkarılarak kaldırıma bırakıldı. Yaralı bir vatandaş da sürünerek kışladan çıktı, daha sonra ayağa kalkıp topallayarak uzaklaştı. Saat 03.09’da kapıya yaklaşan ambulanstaki görevliler, şehit vatandaşın cansız bedenini kaldırımdan aldı. Saat 03.14’te şehit bir vatandaş daha silahlı ve teçhizatlı üç asker tarafından kışla dışına çıkarılarak kaldırıma bırakıldı.