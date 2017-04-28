Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin referandumda kabul edilmesinin ardından en hareketli parti haline gelen AK Parti’de önümüzdeki hafta önemli kararlar alınması bekleniyor. YSK’nın kesin sonuçları dün akşam açıklaması ile birlikte 1 Mayıs Pazartesi gününden itibaren ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partiye üyeliği, ardından olağanüstü kongre ve kabine revizyonu yapılacağı belirtiliyor.

AK Parti kulislerine göre, olağanüstü kongre konusu, Erdoğan ile Yıldırım’ın geçen hafta yaptıkları görüşmede karara bağlandı. Yıldırım, bu kararı daha sonra bazı AK Parti kurmayları ile paylaştı ve ‘Daha fazla beklememizin bir anlamı yok’ diyerek, en uygun tarihin 21 Mayıs olduğu değerlendirildi.

Kongre tarihinin Erdoğan’ın 30 Nisan’da Hindistan’la başlayacak yoğun yurt dışı programı dikkate alınarak planlandığı ifade edildi. Olağanüstü kongresinin 21 Mayıs’ta yapılması durumunda, Başbakan Yıldırım, genel başkanlık koltuğuna oturduğu 22 Mayıs’tan bir gün önce bu koltuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a devretmiş olacak. AK Parti kurmayları, önümüzdeki hafta içinde parti için önemli kararlara imza atılacağını dile getiriyor. Öncelikle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’ye üyeliği gerçekleştirilecek. Ardından MKYK toplanacak ve olağanüstü kongre kararı alınacak. AK Parti kulislerindeki beklenti, kabine revizyonunun da önümüzdeki hafta sonuna kadar gerçekleşmesi. Kabinedeki değişikliklerin özellikle ekonomi yönetimine yönelik olacağı ifade edilirken, MHP’li iki ismin de bakan yapılacağı kulislerde konuşuluyor.

“AVRUPA’NIN YAPTIĞI AYIP”

Anayasa Mahkemesinin 55. Yıl Dönümü Gala Yemeği’ne eşi Emine Hanım’la birlikte katılan Erdoğan, Avrupa’nın çifte standardına tepki gösterdi: Fransa OHAL’de seçime gidiyor ses yok, biz aynı yöntemi uyguladık diye denetim sürecine alınıyoruz. Bu en hafif ifadeyle ayıptır. Türkiye, demokrasi konusundaki kararlılığını 15 Temmuz’da hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde ibra etmiş bir ülkedir.