Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. Mamak’taki 28. Mekanize Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianamede Ulus, Sıhhiye ve Kızılay’dan hareket eden tankların görüntülerine yer verildi. Görüntülerde halkın tankları durdurmaya çalıştıkları, askerlerin ise havaya ateş açtığı görüldü.
15 Temmuz gecesi Ankara’ya çıkan tankların görüntüleri ortaya çıktı
28.04.2017 - 11:25 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Mamak’taki Eşref Akıncı Kışlasından çıkıp Ankara’nın çeşitli yerlerine dağılan tankların görüntüleri ortaya çıktı.
Etiketler : 15 temmuz,ankara,
468542 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/468542.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER