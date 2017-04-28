Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 3 Mayıs'ta gerçekleştireceği görüşmeye dair açıklama yaptı. Yapılan açıklamada iki liderin görüşmede Suriye ve terörle mücadele konuları ele alacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin 3 Mayıs'ta Soçi'de görüşecek.