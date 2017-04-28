Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 3 Mayıs'ta gerçekleştireceği görüşmeye dair açıklama yaptı. Yapılan açıklamada iki liderin görüşmede Suriye ve terörle mücadele konuları ele alacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin 3 Mayıs'ta Soçi'de görüşecek.
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması
28.04.2017 - 15:50 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 15:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kremlin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 3 Mayıs'ta gerçekleştireceği görüşmede Suriye krizi ve terörle mücadele konusunu görüşeceklerini açıkladı.
Etiketler : kremlin,erdoğan,putin,
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