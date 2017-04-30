CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, referandumla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruya yönelik hazırlığın sürdüğünü, mahkemeye ayrıntılı ve iyi bir dilekçeyle gitmek istediklerini belirterek, "Bu hazırlığı bir hafta, 10 gün içinde tamamlarız." dedi.
CHP'den AİHM için yeni hamle
30.04.2017 - 17:18 | Son Güncelleme: 30.04.2017 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP, AİHM'e başvuru için ayrıntılı dilekçe hazırlıyor.
Etiketler : chp,aihm,bülent tezcan,
469163 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/469163.aspx
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