Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, referandumla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruya yönelik hazırlığın sürdüğünü, mahkemeye ayrıntılı ve iyi bir dilekçeyle gitmek istediklerini belirterek, "Bu hazırlığı bir hafta, 10 gün içinde tamamlarız." dedi.