Barbaros Bulvarı'nda toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, önce Beşiktaş Meydanına, ardından da Taksim'e yürümek istedi. Grubu uyaran polis, yürüyüşe izin vermeyeceklerini belirtti. Buna rağmen yürümekte ısrar eden gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, çevik kuvvet minibüsüne götürüldü. Bu sırada bazı göstericilerin polise direndiği göründü. Beşiktaş'ta gerginlik sürüyor.
Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba müdahale
01.05.2017 - 10:06 | Son Güncelleme: 01.05.2017 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.
Etiketler : 1 mayıs,taksim,beşiktaş,polis,müdahale,
469320 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/469320.aspx
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