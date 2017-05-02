Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesi teröristlerden arındırılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) buradaki terörist varlığına yönelik başlattığı geniş kapsamlı operasyon 13’üncü gününde devam ediyor. Operasyon kapsamında dün bölgeye Beytüşşebap’ın çeşitli köylerinde görevli çok sayıda güvenlik korucusu takviye olarak gönderildi. Mehmetçik, güvenlik korucuları ile birlikte, gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düştüğü bölgeyi didik didik arıyor. Geniş bir alana yayılan güvenlik güçleri, tespit edilen mağaralara da girip, arama yapıyor. Aramanın ardından dev mağaraların ağızlarını iş makinelerinin yardımıyla kapatılıyor.