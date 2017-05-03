Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, havalimanı projesinin dolgu sahasında kullanılacak ham maddenin temini için taş ocağı ve bağlantı yolu güzergahında bulunan bazı taşınmazların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Karara göre, kamulaştırılmasına karar verilen alanlar Merdivenli, Hisarlı, Kanlımezra ve Kuzeyca taş ocağı bölgelerinde bulunuyor.
Söz konusu karar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesine göre 1 Mayıs'ta Bakanlar Kurulu tarafından alındı.
Resmi gazetede yayımlandı
03.05.2017 - 08:28 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 08:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize-Artvin Havalimanı Projesi kapsamında dolgu sahasında kullanılacak ham maddenin temini amacıyla bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, havalimanı projesinin dolgu sahasında kullanılacak ham maddenin temini için taş ocağı ve bağlantı yolu güzergahında bulunan bazı taşınmazların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Etiketler : Resmi gazete,
469907 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/469907.aspx
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