Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 adreste yaptıkları aramada DEAŞ terör örgütüne ait olduğu tespit edilen görsel dokümanlar ele geçirdi, 7 Iraklı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirildikten adliyeye çıkarılan zanlılardan H.K.M.A., K.N.A.M., A.N.A.A. ve İ.A.B.M. tutuklanarak Keskin Cezaevi'ne gönderildi. İ.A.B. adli kontrol, H.K.M.A ile M.M.K.A ise Cumhuriyet Savcısı tarafından mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.
Kırıkkale'de 4 DEAŞ'lı tutuklandı
03.05.2017 - 12:14 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 12:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale'de, polisin 6 ayrı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına aldığı Iraklı 7 DEAŞ şüphelisinden 4'ü tutuklandı
Etiketler : Kırıkkale,polis,operasyon,deaş,
469975 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/469975.aspx
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