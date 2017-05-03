Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 adreste yaptıkları aramada DEAŞ terör örgütüne ait olduğu tespit edilen görsel dokümanlar ele geçirdi, 7 Iraklı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirildikten adliyeye çıkarılan zanlılardan H.K.M.A., K.N.A.M., A.N.A.A. ve İ.A.B.M. tutuklanarak Keskin Cezaevi'ne gönderildi. İ.A.B. adli kontrol, H.K.M.A ile M.M.K.A ise Cumhuriyet Savcısı tarafından mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.