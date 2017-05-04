Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, örgütün Kanun Hükmünde Kararname'yle kapatılan okul ve dershanesinde çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında öğretmen, muhasebeci ve okul çalışanlarının da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında bir kişi ise aranıyor.

Muhabir : Selahattin Özbozkurt