Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Teröristlerin inlerine giren Mehmetçikler, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren devam eden operasyonda tespit edilen mağara, sığınak, barınak ile buralarda bulunan mühimmat ve patlayıcıların imhalarına devam ediyor. Güvenlik güçleri, tespit edilen bölge ve malzemelerin imhalarını kontrollü bir şekilde gerçekleştiriyor.
Mehmetçik Kato’yu teröristlere dar etti
04.05.2017 - 19:01 | Son Güncelleme: 04.05.2017 - 19:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı’nda terörle mücadele kapsamında teröristlere ait mağara, sığınak, barınak ile buralarda bulunan mühimmat ve patlayıcı maddelerin kontrollü şekilde imhasına devam ediliyor.
Etiketler : kato dağı,türk askeri,şırnak,
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