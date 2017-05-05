Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock yazışmalarında ilginç bir detay ortaya çıktı. Güneydoğu’da yapılan PKK’ya yönelik yapılan operasyonlar sırasında şehit olan bir askerin bankadaki parasını örgütün himayesine geçirdiği tespit edildi. Asker imamlığı yapan bir örgüt elemanının ByLock’tan sorumlu olduğu askerlere şehit olan arkadaşlarının bankadaki 100 bin TL parasını alması için talimat verdiği öğrenildi.

HER ŞEYİ KURGULAMIŞLAR

Örgüt imamının ByLock’tan “Parayı alın. Ailesine de vasiyet etmiş gibi bir mektup yazın. Mektupta ‘Parayı çocuklara bırakacaktım ancak bir yurdun (örgütün yurtlarından birisi) müdür yardımcısına paranın 96 bin TL’sinin bağışlanması daha hayırlı olur’ şeklinde yazın” dediği görüldü. Bunun üzerine harekete geçen örgüt elemanlarının, şehit olan askerin ailesiyle temasa geçerek paranın kendi yurtlarındaki ismini mektupta belirttikleri müdür yardımcısına verilmesini sağladıkları kaydedildi. Yakalanan örgüt imamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamın ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.