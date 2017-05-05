Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şıklaroğlu, 10 aylık hapis cezasını yatmak üzere 30 Nisan’da yüz araçlık konvoyla cezaevine gitmiş, konvoy görüntüleri medyada yer bulmuştu. Hakkında kesinleşmiş bir hapis cezası bulunmadığı, konvoydaki şahısları para karşılığı tuttuğu öğrenilen Şıklaroğlu, dün Ataşehir’deki evinde gözaltına alındı. Şıklaroğlu’nun evinde ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, üç ruhsatsız av tüfeği ve 193 değişik çapta fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Şıklaroğlu, basın mensuplarına, “Denetimli serbestim” dedi.



EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde yazılı ve görsel medyada kendisini suç örgütü lideri gibi tanıtıp toplum üzerinde algı oluşturarak kişiler üzerinde korku salmaya çalışan C.Ş. 06.30’da Ataşehir’deki evinde yakalanmıştır” denildi.

İstanbul Ataşehir’deki evinde dün Sabah gözaltına alınan Şıklaroğlu’nun evinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi.





15-17 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARA ZORLA VİDEO ÇEKTİRMİŞ

Bir başka iddiaya göre de Cengiz Şıklaroğlu isimli şahıs sosyal medya üzerinden kendisi hakkında olumsuz yorum yazan 3 genci bularak zorla onlara video çektirdi. Çektirdiği videoları da kendi İnstagram hesabının hikaye kısmından yayınladı. Cengiz Şıklaroğlu isimli şahıs görüntüleri yayınlarken 'Abilerinize güvenmeyin, her kötü yorum yapan bulunuyor.' şeklinde tehdit mesajı ekledi.