Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Wikipedia sitesinin bağlı bulunduğu Wikimedia adlı vakfın, Wikipedia'ya erişim engellenmesi kararına yaptığı itirazı reddetti.



MAHKEME, İTİRAZI DEĞERLENDİRDİ

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia'ya bazı içeriklerden dolayı Türkiye'den erişimin engellenmesinden sonra sitenin bağlı olduğu 'Wikimedia Vakfı, idari tedbir kararından sonra Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alınan karara itiraz etmişti. Mahkemeye yapılan itirazda, söz konusu erişim engellinin ifade özgürlüğüne aykırı olduğu belirtilerek, daha önce Google ve YouTube için verilen kararlar hatırlatılmıştı. Ayrıca, Wikipedia'nın erişime engellenmesine sebep olan içeriklerin 2 dildeki Wikipedia versiyonunda yer aldığı ve platformun tamamının kapatılmasının ölçüsüz bir karar olduğu itiraz dilekçesinde yer almıştı. İtirazı değerlendiren mahkeme yasağın sürmesi yolunda karar verdi.

29 NİSAN'DA ENGELLENMİŞTİ

Wikipedia, 29 Nisan'da içeriğinde barındırdığı gerek teröre destek veren yazılar, gerek Türkiye'yi terörle aynı düzlemde ve terör işbirlikçisi göstermeye çalışan tavrı nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellendi. BTK'dan yapılan açıklamada, Wikipedia'nın içerikleri kaldırma hususuna yanaşmadığı ve aksine koruma altına aldığı belirtildi. Uzun süredir, çeşitli sosyal medya şirketleri ve internetin yayın organları ile de temaslarını yoğunlaştıran Türkiye, uluslararası sitelerin Türkiye'de temsilcilik açmasını, uluslararası hukuka uygun davranmasını ve mahkeme kararlarını uygulamasını istiyor.



BTK BAŞKANI 'KARARLAR UYGULANMADAN AÇILAMAZ' DEMİŞTİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Wikipedia'nın bazı sayfaları hala kaldırmadığını belirterek, "Türkiye bir hukuk devleti, bu kararlar uygulanmadan Wikipedia'nın açılması mümkün değildir" demişti. Wikipedia'nın kendi topluluk kurallarına aykırı hareket eden editörleri uyardığını belirten Sayan şunları söylemişti: "Buna karşın site, hukuki olarak ifade özgürlüğünü kullanabilmek için gereğinin yapılacağını söyleyen editörü, 'legal haklarımı kullanacağım' dediği için kendi iç kurallarına göre vandalizmle suçlayabilmekte, platformun kendi kuralları içinde bunu uygulamayı hakkı olarak görmektedir"



''HUKUK İÇİNDE HERKESİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI GEREKİR''

Sayan, art niyetli editörler nedeniyle yanlış gündem maddelerinin tutulmasında ısrar edilmesini yanlış bulduğunun altını çizerek, şöyle konuşmuştu: "Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk içinde herkesin üzerine düşeni yapması gerekir. Kimse 'ben Türk mahkemelerini tanımam' deme hakkına sahip değildir. Olay yargıya intikal ettiği için ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Wikipedia'nın açılması yolunda üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da belirtmek istiyorum."