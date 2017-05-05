Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Süleyman Şah Üniversitesi’nde örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları öğrenildi 72 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verilmişti.

Savcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Bursa, Sivas ve Gaziantep’in de aralarında olduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. KHK kapsamında kapatılmadan önce üniversitede çalışan eski akademisyenlerin yakalanması için 17 ilde 92 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri, yaptıkları operasyonda 29’u İstanbul’da olmak üzere toplam 37 akademisyeni yakalayarak gözaltına aldı. 5 akademisyenin ise geçtiğimiz günlerde düzenlenen başka bir operasyon kapsamında gözaltına alındıkları ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gözaltında işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda haklarında gözaltı kararı verilen 20 örgüt üyesinin ise yurtdışında olduğu öğrenilirken, aranan 10 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, tahkikatın sürdüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesindeki işlemleri devam ediyor.