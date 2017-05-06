Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda haklarında açığa alma kararı bulunan 9 emniyet mensubu gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Manisa'da 9 polis daha gözaltına alındı
06.05.2017 - 15:34 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında açığa alınma kararı bulunan 9 polis gözaltına alındı.
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