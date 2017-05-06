Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda haklarında açığa alma kararı bulunan 9 emniyet mensubu gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. 