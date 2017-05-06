Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ''Roman vatandaşlarımız da ülkemizin demokratikleşme ve büyümesinden daha fazla istifade edecekler'' dedi.
Roman vatandaşlara bakanlık desteği
06.05.2017 - 16:06 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı 12 ilde oluşturulan Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimleri üzerinden 3 bin 372 vatandaşa birebir destek olundu
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