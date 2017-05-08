Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Meridyen Open'17 Uluslararası Münazara Turnuvası Ödül Töreni"ne katıldıktan sonra Haliç Kongre Merkezi'nden çıkış yaptı. Erdoğan, BMC'nin ortaklarından Rizeli iş adamı Talip Öztürk'ü tedavi gördüğü Şişli Memorial Hastanesi'nde ziyaret etti. Erdoğan, içerideyken korumaların çocuklara oyuncak verdikleri görüldü. Erdoğan, bir süre kaldıktan sonra hastaneden ayrıldı.
Erdoğan Talip Öztürk'ü hastanede ziyaret etti!
08.05.2017 - 04:56 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 04:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işadamı Talip Öztürk'ü hastanede ziyaret etti.
Etiketler : erdoğan,talip öztürk,
471350 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471350.aspx
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