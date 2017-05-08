Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Meridyen Open'17 Uluslararası Münazara Turnuvası Ödül Töreni"ne katıldıktan sonra Haliç Kongre Merkezi'nden çıkış yaptı. Erdoğan, BMC'nin ortaklarından Rizeli iş adamı Talip Öztürk'ü tedavi gördüğü Şişli Memorial Hastanesi'nde ziyaret etti. Erdoğan, içerideyken korumaların çocuklara oyuncak verdikleri görüldü. Erdoğan, bir süre kaldıktan sonra hastaneden ayrıldı.