İhbar ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. 
Bu kapsamda; Gümüşhane ve Ardahan illeri hariç 79 ilde adli arama kararı alınarak tespit edilen 907 farklı adreste 913 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyona 1676 ekip ve 7118 personelin katıldı. 