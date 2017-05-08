Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PDY'nin 'mahrem İmamlar'ına yönelik düzenlenen operasyonlarında Adana'da gözaltına alınan 20 zanlı, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılardan 11'i 'itirafçı' olarak ifade verirken, 9'u 'susma hakkını' kullanarak ifade vermedi. İfadeleri tamamlanan öğretmenlerden oluşan 'mahrem imamlar', adliyeye sevk edildi.

SOHBET İMAMLARINDAN SORUMLU

FETÖ'nün il imamına bağlı olarak görev yapan mahrem imamların, emniyet imamlarının atamasını yaptıkları ve toplantılara katılan emniyet mensuplarının fişlemesini yaptığı belirlendi. FETÖ tarafından görevlendirilen 57 mahrem imamın, Adana Emniyet Müdürlüğü'nden sorumlu olduğu tespit edildi. Sorumlu imamlara bağlı olarak da 100 sohbet imamı bulunduğu ortaya çıktı.