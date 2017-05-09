Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 Nisan'da beyin kanaması geçirip hâlâ yoğun bakımda tutulan şarkıcı İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili resmi Facebook hesabından açıklama yapıldı.

12 Nisan'da Maltepe'de evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan İbrahim Erkal apar topar hastaneye kaldırılmış ve bir süre sonra da ameliyata alınmıştı.



İbrahim Erkal'dan bir iyi bir kötü haber



O tarihten itibaren yoğun bakımda tutulan İbrahim Erkal’ın sağlık durumu hakkında zaman zaman ortaya atılan asılsız iddialar ailesini çok yıprattığından dolayı, kendisi adına açılan resmi sosyal medya hesabından sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılıyor.



Şimdilerde, Ümraniye eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren İbrahim Erkal’ın doktoru Doç. Dr. Necdet Sağlam, geride bıraktığımız gün bir açıklama yapmış ve yapılan tedavinin Erkal'ınn kan değerlerinde olumlu yönde düzelmeler yaptığını ancak hayati fonksiyonlarda düzelme olmadığını söylemişti.



RESMİ HESAPTAN AÇIKLAMA



Doktorun bu açıklamasının ardından yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve takipçilerini bilgilendirmek isteyen İbrahim Erkal’ın yakınları sanatçının Facebook hesabından bir açıklamada bulundu ve şunları yazdı:



''Sanatçımız İbrahim Erkal’ın durumunda değişiklik yoktur. Yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Dualarınızı eksik etmeyin.''

İşte o açıklama: