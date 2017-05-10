Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Balıkesir merkezli 14 ilde 56 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda yeni il sorumlularının ve mahrem imamlarının da bulunduğu 26 kişiden 22'si yakalanırken, arama yapılan adreslerde şüpheliler ile irtibatlı olan FETÖ firarisi ve bylock kullanıcısı 18 kişi ile birlikte toplam 40 kişi yakalandı. 4 şüphelinin üzerinde sahte kimlik ele yakalanırken, evlerde yapılan aramalarda ise 57 bin Türk lirası, 99 bin dolar, 35 bin Euro ve 173 bin Türk lirası değerinde çek ele geçirildi.