Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

299 destinasyona uçarak dünyada en fazla ülke ve en fazla noktaya uçan havayolu şirketi konumundaki THY, dış hat uçuşlarında yeni bir uygulama daha başlatıyor. Bu kapsamda uçak içi eğlence sistemleriyle yolcularının seyahatlerini farklı bir deneyime dönüştürmek isteyen THY, kıtalararası haricindeki dış hat uçuşlarında Business Class sınıfında seyahat edecek yolculara ünlü bir markanın THY için tasarlanan kulaklıklarını sunacak.

UYGULAMA MAYIS AYININ SONUNDA BAŞLAYACAK

Uzun uçuş saatlerine göre özel olarak tasarlanmış, yüksek ergonomi ve ses kalitesine sahip yeni kulak üstü (headset) kulaklıklar, THY’nin ödüllü uçak içi eğlendirici sistemleri ile birlikte yolculara daha konforlu bir uçuş imkanı sağlayacak. Mayıs ayının sonu itibariyle doğa dostu ambalajlar ile birlikte yolculara servis edilecek kulaklıklar, nefes alabilen yastıklı kulak tamponu, ayarlanabilir kulaklık modülleri, kompakt katlanabilme ve güçlü ses yalıtımı gibi özelliklere sahip olacak.