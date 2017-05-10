Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Siirt'teki "mahrem imamları" oldukları iddiasıyla aranan 2 zanlı, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "mahrem imamları" oldukları iddiasıyla 6 ay önce haklarında yakalama kararı çıkarılan V.K. ve eşi Ş.K'nin Ortaca'da olduğu ihbarı alındı.

Bunun üzerine Ortaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 aydır yürüttükleri çalışma sonucunda, şüphelileri ilçe merkezindeki caddede gözaltına aldı.

Zanlıların kaldıkları adres ve araçlarında yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Siirt'e sevk edildi.