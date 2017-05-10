Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki resmi temasları kapsamında mevkidaşı Srdjan Darmanovic ile bir araya geldi. Karadağlı devlet yetkililerinin konuklarını ağırladığı Villa Gorica'daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Çavuşoğlu, karşılıklı ziyaretlerin artırılması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yıl içinde Karadağ'ı ziyaret etmek istediğini dile getirdi.

Türk işadamlarının da Karadağ'a ilgisinin arttığını ifade eden Çavuşoğlu, "Hem yatırımlar artıyor, yatırım miktarı artıyor, hem de buradaki altyapı projeleriyle firmalarımız ilgileniyor. Ama biz, iş konseyi ve iş forumlarıyla işadamlarımızı daha sık bir araya getirmeli ve yatırımları artırmalıyız." dedi.

"Karadağ bölgede bir istikrar abidesidir"

"Karadağ, bölgede bir istikrar abidesidir." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan NATO üyelik süreci tamamlanmak üzere. Diğer taraftan AB üyelik süreci de gayet hızlı bir şekilde ilerliyor. Karadağ'ın, Batı Balkanlar'da örnek bir ülke olarak kat ettiği mesafeleri takdirle takip ediyoruz. Dostumuz ve müttefikimiz olan Karadağ ile her alanda ilişkilerimizi çok daha güçlendireceğiz. Bu konuda her iki tarafın da kararlılığı var, anlayışı var. Bugünkü ziyaretimin, bundan sonraki ilişkilerimizin gelişmesine de vesile olacağına inanıyorum."

Batı Balkanlar'daki mevcut durumu da değerlendiren Çavuşoğlu, "Batı Balkanlar'ın istikrar ve güveni, sadece bu bölge için önemli değil Avrupa kıtası için de önemlidir, Türkiye için de çok önemlidir. O yüzden herkesin bu bölgenin istikrarına ve güvenliğine destek olması lazım. Zaten geçmişten gelen sebeplerden dolayı kırılganlıklar var, hassasiyetler var. Bu hassasiyetleri olumlu da kullanabiliriz, olumsuza da çevirebiliriz. Yani fırsatçılık yapıp bu hassasiyetleri negatif yönde kullanmaya çalışmak, bu bölgenin geleceği için risklidir." değerlendirmesinde bulundu.

Karadağlı bakandan Türk işadamlarına çağrı

Darmanovic de Türk mevkidaşının ziyaretinin iki ülke arasında siyasi ilişkilerin daha ileri taşınması noktasında önemli bir adım olduğunu belirterek, Avrupa-Atlantik entegrasyon sürecinde Türkiye'nin Karadağ'a verdiği destek için mevkidaşına teşekkür etti.

Darmanovic, daha çok Türk yatırımcıyı Karadağ'a çekmeyi hedeflediklerini söyleyerek, halihazırda Karadağ'da iş yapan Türk firmalarına yenilerinin eklenmesinden memnuniyet duyacaklarını kaydetti.