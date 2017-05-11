Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Magazin dünyası günlerdir Murat Boz'un evlilik hazırlığı yaptığı Aslı Enver'e ihanetini ve olaya sahne olan Eser Yenenler'in evini konuşuyor.İkili Bahar-Nihal Candan kardeşlerle basılınca olay olmuştu. Yenenler'in villası ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Villanın altında gece kulübü varmış.

EV DEĞİL, GECE KULÜBÜ

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Ünlü komedyenin önceki yıl evinin alt katını gece kulübü haline getirdiği ortaya çıktı. Evin bodrum katına özel ses ve ışık sistemi yaptıran Yenenler, ayrıca bir çalışanın hizmet verdiği içki standı, DJ seti ve tıpkı barlardaki gibi müşterilerin oturduğu masalar yaptırdı. Böylece villaya davet edilen ve bodrum kata inenler kendisini ev ortamında değil, gece kulübünde gibi hissediyor.

ESER DJ'LİK YAPIYORMUŞ

Genellikle DJ setinin başında durup davetlilerine müzikler çalan Eser Yenenler, sabahın ilk ışıklarına kadar süren gece eğlencesi bitiminde de evde kalmak isteyen arkadaşlarının üst kattaki odalarına kullanmasına izin veriyor. Eve gelenler içeriden cep telefonuyla görüntü ve bilgi paylaşmamaya özen gösteriyor.