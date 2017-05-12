Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, milletvekilleri ve bakanların ByLock kullandıklarına dair herhangi bir somut bilginin olmadığını söyledi. TGRT Haber’de “Neler Oluyor” programında İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Nuri Elibol ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularını cevaplandıran Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bazı milletvekillerinin ByLock kullandığı yönündeki iddiasına cevap verdi. Canikli “Böyle bir şey varsa bize bilgi belge geldiğinde gereğini yapıyoruz. Bu mücadelede beyanlar üzerinden yola çıkarak işlem gerçekleştirmedik. Somutlaştırılmadığı zaman başka amaçlarla kamuoyu ile paylaşılmıştır” dedi. Canikli, Kılıçdaroğlu’nun kendilerine bu konuda bir bilgi vermediğini belirtti.

‘FETÖ ile mücadelede alt tabakadaki memurlarla uğraşılıyor, üst tabakadaki yönetici kadrosuna bakılmıyor’ yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine Canikli, FETÖ’nün kriptolar dışında büyük oranda temizlendiğini söyledi. Kriptolar olduğunu bildiklerini belirten Canikli “Kriterlere takılmamış, iz bırakmamış. Ama biz biliyoruz ki, terör örgütünün çalışma metotlarından bir tanesi, belli amaçlar için bazılarını özel olarak ayırmış, hiçbir şekilde bağlantısı yok, tırnak içinde söylüyorum, onları kendi açılarından tamamen temiz tutmuş, bunu biliyoruz. Zaman zaman ortaya çıkan belge ve bilgilerle bunların varlığını biliyoruz” diye konuştu.

FETÖ’YE FİNANS SAĞLAYAN 4 BİNE YAKIN KURUM KAPATILDI

Örgüte mensup, gizli bırakılmış insanların olduğunu bildiklerini söyleyen Canikli “Her kurumda teorik olarak olması mümkündür. Şu ana kadar finansal kaynak sağlayan kurumların tamamı kapatıldı, yaklaşık 4 bine yakın. Kamudan 110 bine yakın ihraç gerçekleştirildi, yargıda, iş aleminde tutuklu olanlar var. Mücadele bitmedi, devam edecek. Tamamen temizlenene kadar, kriptoların büyük oranda temizlenmesine kadar bu görev bitmeyecek” ifadesini kullandı.

‘Nöbetçi hÂkim’ iddiası inceleniyor

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında dün yapılan AK Parti Grup Yönetim Kurulu toplantısının ana gündem maddesini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın FETÖ’den tutuklu damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın tahliyesi oluşturdu. Basına kapalı yapılan toplantıda, edinilen bilgilere göre Grup Yönetim Kurulu Üyeleri, Kavurmacı’nın tahliye edilmesine sert tepki gösterip ve bu konuda kamuoyundan kendilerine yönelik eleştiriler geldiğini, tahliye olayında sanki ‘kayırma’ varmış gibi algılandığını kaydetti. Bunun üzerine Canikli, FETÖ ile mücadele ederken kimsenin kayırılmasının mümkün olmadığını belirterek, Kavurmacı’nın tahliye olayına ilişkin HSK’nın devreye girdiğini söyledi. Canikli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu konuyla ilgili HSK’ya başvurduğunu, tahliye işleminin ‘Nöbetçi hâkime’ denk getirilerek yapıldığı iddiasının inceleneceği bilgisini verdi.