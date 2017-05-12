Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul, Küçükçekmece'de bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, görgü tanıklarının ifadelerine göre lüks otomobilde bulunan iki şüpheli, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Etraftaki otomobillere çarparak kaza yapan şüpheliler aracı terk etti. Başka bir aracın yanına ellerindeki çantayı bırakan şüphelilerden biri kıskıvrak ele geçirilirken, kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Şüpheliyle birlikte ele geçirilen çantadan çok sayıda makineli tüfek ve silahlara ait mühimmat ele geçirildiği ifade ediliyor.

Şüphelilerin terör bağlantısı araştırılırken güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

AYNI BÖLGEDE BİR TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Geçen hafta aynı bölgede bir hücre evine düzenlenen baskında "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren DHKP-C üyesi Sıla Abalay, çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilmiş, iki DHKP-C'li terörist de yakalanmıştı. Ele geçirilen teröristler arasında DHKP-C'nin sözde üst düzey yöneticisinin de bulunduğu bildirilmişti.