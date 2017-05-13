Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlanan YÖK Ödül Yönetmeliği'nin amacının, YÖK tarafından verilecek "YÖK Üstün Başarı Ödülleri" ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi olduğu kaydedildi.

Yönetmelik, yükseköğretimin misyonuna uygun, özgün, yenilikçi ve üstün nitelikli her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, desteklenen, yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili çalışma ve uygulamaları teşvik etmek üzere YÖK tarafından verilecek bireysel ve kurumsal ödülleri kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, "YÖK Üstün Başarı Ödülleri" bireysel ve kurumsal olmak üzere iki ana başlık altında, bireysel ödüller ise "Yılın Doktora Tezi Ödülü' olup fen ve mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında 3 doktora tezi için verilecek.

Bu kategoride, bir önceki yıl içinde tamamlanmış doktora tezleri değerlendirilecek, başvurular doktora tezi sahibi ve tez danışmanı tarafından birlikte yapılacak. Bu başlıkta başvuruların değerlendirilmesinde doktora tezinin, bilimsel ve yenilikçi yönünün, özgün olmasının yanı sıra tez sonuçlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer katkıları dikkate alınacak.

- Kurumsal ödüller 4 kategoride verilecek

Kurumsal ödüller ise "Topluma Hizmet Ödülü", "Uluslararası İşbirliği Ödülü", "Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü" ve "Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü" olmak üzere 4 kategoride birer adet verilecek. Bu ödüllere başvurular yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak.

Topluma Hizmet Ödülü kategorisinde, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda yükseköğretim kurumlarının tamamlanmış olan topluma hizmet odaklı proje ve benzeri uygulamaları ödüllendirilecek.

Uluslararası İşbirliği Ödülü kategorisinde, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda yükseköğretim kurumlarının tamamlanmış olan yurt dışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla yaptıkları sonuç üreten iş birliklerinin ödüllendirilmesi sağlanacak.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü kategorisinde, müracaat edilen yıldan bir önceki yılda üniversite-sanayi iş birliği alanında tamamlanmış proje ve benzeri faaliyetlerin ödüllendirilmesi amaçlanıyor.

Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü kategorisi ise başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda tamamlanmış olan ve yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde/bölgede yerel kalkınmaya katkı odaklı, sonuç üreten proje ve benzeri uygulamalarının ödüllendirilmesini içeriyor.

YÖK, her yıl başvuru takvimini resmi internet sitesinden ilan edecek. İlanda, başvuru süresi, ödül türü ve alanı dikkate alınarak belirlenen başvuru şartlarına yer verilecek.

Başvuruların komisyonlar ve YÖK tarafından değerlendirilmesinden sonra ödüllendirilecek kişiler, yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlar, kuruluşlar, YÖK Başkanlığının resmi internet sayfasında duyurulacak.