Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultangazi’de Afgan uyruklu kişilerce dün akşam öldürülen Ramazan Şahin için cenaze töreni düzenlendi. İddiaya göre, Tören sırasında vatandaşlar caminin yanından Afgan uyruklu bir kişinin geçtiğini gördü. Bunun üzerine sinirlenen grup, şahsa linç girişiminde bulundu. Vatandaşları sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri araya girerek Afgan uyruklu şahsı kurtarırken arbede giderek büyüdü. Kalabalığı dağıtmak isteyen polis ekipleri yer yer boya kapsül kullandı. Bu sırada kalabalık arasında bazı vatandaşlarda diğerlerini sakinleştirmeye çalıştı. Polisin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.