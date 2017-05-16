Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde kurulu Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, sadece komando olmak isteyenlere eğitim verilen bir merkez... Komando İhtisas Kursu olarak verilen eğitimlere gönüllük esasına göre katılım sağlanıyor. Sadece subay ve astsubayların başvurabildiği kursa gönüllü olarak girilse de kursiyerler, komando olmak için uzun, bir o kadar da çetin bir süreçten geçmek zorunda. İlk olarak fiziksel ve psikolojik testleri geçen adaylar, burada başarılı olabilmeleri halinde 7 ay süren, daha fazla dayanıklılık, güç, cesaret ve kararlılık gerektiren imtihanlardan geçiyorlar. Okulda şubat ayında gerçekleştirilen “Derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı”nın ardından kursiyerler, kursun en zor safhası olarak görülen “Kara komando harekâtı”na katıldı.



40 KG’LIK TEÇHİZAT

Harekât gereği sırtlarındaki 40 kilogramlık yük ve teçhizatlarıyla yüzlerce kilometre yol yürüyen kursiyerler, 2 bin 922 metre yükseklikteki Dedegöl Dağı’na tırmandı, kanyon içerisinde bellerine kadar gelen suda ilerledi. Yaklaşık 2 ay süren harekât, kursiyerlerin safha boyunca öğrendiklerini sergilediği tatbikatla sona erdi. Düşman taktik komuta merkezi imhası emri ile bölgeye sızmak için harekete geçen komandolar, sızma aşamasında düşman kuvvetlerinin hiç tahmin edemeyeceği noktaları kullanmaya karar verdi. Yüzlerce kilometre süren yürüyüşün ardından derin bir vadi içindeki kanyona girmek isteyen komando adayları, hedeflerine ileri dağcılık yöntemleri kullanarak ulaştı. Kanyon içerisinde zaman zaman bellerine kadar gelen suda ilerlemek zorunda kalan adaylar, hedefleri olan düşman taktik komuta merkezi noktasına yakın bir yere ulaştı. Düşman kuvvetlerle gireceği sıcak çatışma öncesi son hazırlıklarını yapan komando adayları, düşman unsurları ile sıcak çatışmaya girdi ve düşman taktik komuta merkezini imha etti. ISPARTA AA