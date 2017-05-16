Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - FETÖ’nün kripto haberleşme programı ByLock’un teknik raporunda ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Gazetemizin ulaştığı MİT tarafından hazırlanan FETÖ’nün ByLock teknik raporunda, örgütün programı kripto haline getirme ve FETÖ’cüleri gizlemek için nasıl hareket ettiği deşifre edildi. Raporda, FETÖ’nün örgüt elemanlarını sağlama almak ve herhangi bir deşifre olma durumda programı yedeklemek için 9 adet ayrı IP’yi 3 Eylül 2014’te 364,95 dolara kiraladıkları belirtildi. Litvanya’da sunucu kiralama hizmeti veren ‘Baltic Servers’ isimli firmadan kiralanan sunucular için aylık veya üç aylık aralıklara ‘dashjohn@yandex.com’ adlı e-posta adresi üzerinden ödeme yapıldığına dikkat çekildi. ByLock’un tek bir IP adresinden kullanıldığı anlatılan raporda, geriye kalan 8 IP sunucusunu ise örgüt elemanlarının, uygulamayı kullanan kişilerin tespitini zorlaştırmak amacıyla kiralandığı şeklinde değerlendirildi. Söz konusu sunucularının ödemelerinin ise, kim tarafından kiralandığının tespit edilmemesi için herhangi bir banka ya da kredi kartı kullanılmadan gerçekleştirdiği ifade edildi. Raporda, ödemelerinin ise 2012 yılında Litvanya Bankası kararı altında, AB ülkeleri arasında ödeme sistemi sağlayan kurum olan ‘Paysera’ ile 2016 Şubat ayına kadar sürdüğü aktarıldı. Örgüt elemanlarının programın MİT ve Emniyet tarafından tespit edilmemesi için IP adreslerine erişimi de engelledikleri ortaya çıktı. ByLock’un yöneticisi tarafından ‘bylockapp.wordpress.com’ adlı web sayfası açtığı belirtilen raporda, söz konusu erişim engellemelerini de buradan gerçekleştirdiği bildirildi.



GÜLEN BÖYLE DEMİŞ: Hükümeti deviremeyen ZAMAN istemem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kayyum atanan Pinhan restorandaki örgüt faaliyetlerine ilişkin hazırlanan iddianamede, FETÖ ve Fetullah Gülen’in Amerika’daki istihbarat örgütleriyle ilişkisine dair dikkati çekici anlatımlarına yer verildi. Bir tanık, “Amerika hangi ülkeyi terör örgütü ilan edecekse, Gülen’i çağırarak deklare etmesini istiyordu. Yıllar yılı bu ülkedeki yapılanmaların stratejik planlamaları, bu yapının kademelerinde ve üst akıl tarafından yapılıyor” dedi. Bir diğer ifade de “Zaman gazetesinde 28 Şubat sürecini destekleyen Erbakan ve hükümeti aleyhine yazılar yazılmıştır” denilerek şu satırlar yer aldı: “Erbakan’ın istifaya direnmesi neticesinde Fethullah Gülen bir gün yine 5. kat toplantısına geldiğinde elinde Zaman gazetesi ile A. ve diğer arkadaşların orada bulundukları anda, elindeki gazeteyi onların yüzüne fırlatarak, ‘bir hükümeti bile deviremeyen bu gazeteyi çıkarmayın’ dediğine şahit oldum.”