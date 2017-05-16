Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşmede konuşulacak önemli konulardan biri de hala bu ülkede yaşayan 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin baş sorumlusu FETÖ'nün iadesi olacak.

WASHINGTON POST'TA YAZI YAYINLATTI

Bu görüşme öncesinde FETÖ, yazdığı bir yazıyı para vererek Trump'ın "fake news (yalan haber)" dediği Washington Post'ta yayınlattı.

BATI MÜDAHALE ETSİN

Yazıda; "laiklik elden" gidiyor diyen FETÖ, Batı'yı ise Türkiye'ye müdahale etmeye çağırdı.

Darbeye katılanların kendilerine ihanet ettiğini söyleyerek, örgüt üyesi olduğunu kabul eden FETÖ, yazısının sonlarına doğru ise bir kez daha NATO'yu Türkiye'ye müdahale etmeye davet etti.

FETÖ'DEN ABD'DE TÜRKİYE ALYHİNE MEKTUP

Cumhurbaşkanı'nın Trump'la görüşmesi öncesinde harekete geçen FETÖ üyeleri Temsilciler Meclisi'nden imza toplamaya çalıştı.

ABD'de FETÖ'ye yakın bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi Türkiye aleyhinde ifadeler içeren bir mektuba imza attı.

Kongre üyeleri Bill Johnson ile Bradley S. Schneider'ın öncülük ettiği ve 435 üyeli Mecliste 62 vekilin imzaladığı mektup, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimini, verilen şehitleri, gazileri ve bu süreçte yaşanan mağduriyetleri görmezden gelen yaklaşımıyla tepki çekti.

13 İMZA TOPLANINCA SÜRE UZATILDI

Mektubun imzaya çıktığı ilk süreçte son tarih olarak belirlenen 12 Mayıs Cuma günü sadece 13 vekilin imzaladığı, yeterli desteği alamadığı için ilgili kişiler tarafından sürenin pazartesi gününe uzatıldığı ve ancak son saatlerde bazı vekillerin bunu imzaladığı belirtildi.

Mektupta, Türkiye'de FETÖ'ye karşı yürütülen mücadeleden duyulan rahatsızlık "dolaylı" olarak dile getirilerek, FETÖ bağlantılı medya kuruluşlarının kapatılması ve PYD/PKK ile ilgili birçok konuda Türkiye aleyhinde tezlere yer verildi.

Mektuba, aralarında FETÖ'ye yakınlığı kamuoyunca da bilinen Bradley S. Schneider, Bill Johnson ve Dana Rohrabacher gibi isimlerin imza attığı bildirildi.

MEKTUBU HAZIRLAYAN VEKİLLER

FETÖ'nün ABD'deki en önemli kurumlarından Türk-Amerikan Birliğinin (TAA) daha önceki birçok etkinliğine katılan Illinois vekili Schneider ve FETÖ kurumlarının Türkiye'ye düzenlediği gezilerde yer alan Ohio vekili Johnson, mektubu hazırlayan iki isim olarak biliniyor.

Öte yandan, California vekili ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi "Avrupa, Avrasya ve Yükselen Tehditler" Alt Komitesi Başkanı Dana Rohrabacher ise Türkiye aleyhinde isimlerin ve FETÖ bağlantılı kişilerin yer aldığı basına açık birçok oturuma öncülük eden bir vekil olarak dikkati çekiyor. Geçen yıl eylül ayında bu alt komitede yapılan bir oturuma FETÖ bağlantılı eski emniyet amiri ve akademisyen Ahmet Sait Yayla son dakikada konuşmacı olarak eklenmişti. Oturumda konuşan Yayla, 15 Temmuz'da yaşananların gerçek bir darbe girişimi olmadığını iddia etmişti.