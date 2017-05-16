Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl'de terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 10 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.