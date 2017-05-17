Gözaltına alınan 23 kişiden 10'unun telefonunda örgütün haberleşme ağı olan 'ByLock' tespit edildi.Gözaltına alınanlar arasında İpek Medya Grup Başkanı Şaban Yörüklü ve Başkan Yardımcısı Ali Serdar Hasırcıoğlu da var.Koza Holding'in firari 4 yöneticisi ise aranıyor.
Koza Holding'e FETÖ operasyonu
17.05.2017 - 15:14 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koza Holding'e düzenlenen FETÖ (Fetullahçı Terör Örügütü) operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Koza Holding,FETÖ,
474272 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/474272.aspx
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