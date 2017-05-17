Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gözaltına alınan 23 kişiden 10'unun telefonunda örgütün haberleşme ağı olan 'ByLock' tespit edildi.Gözaltına alınanlar arasında İpek Medya Grup Başkanı Şaban Yörüklü ve Başkan Yardımcısı Ali Serdar Hasırcıoğlu da var.Koza Holding'in firari 4 yöneticisi ise aranıyor.