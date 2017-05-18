Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Meclis Başkanlığı’na 83 isim HSK üyeliği için adaylık başvurusunda bulunmuştu. Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon, bu sayıyı her bir üyelik için 3 aday olacak şekilde 21’e düşürdü. TBMM Genel Kurulu önceki gün HSK’nın yeni adaylarını seçmek için mesai harcadı. Genel Kurul’daki HSK üyelik seçiminin gizli yapılan ikinci tur oylamasına AK Parti ve MHP’li 348 milletvekili katıldı. Gizli oylama toplamda 2 saat sürerken, Meclis Başkanı oturumu sabaha karşı 3’te kapattı.



CHP VE HDP’li milletvekillerin katılmadığı oylamada toplamda 7 yeni HSK üyesi seçildi. Mevcut HSK üyelerinden Alp Arslan haricinde yeni kurulda başka bir isim yer almadı. İki partinin mutabakatıyla Yargıtay Genel Sekreteri Yaşar Şimşek 333, Yargıtay üyeleri Mehmet Âdemoğlu 331, Alp Arslan 340, Danıştay Üyesi Cafer Ergen 341, Akademisyen Ali Cengiz Köseoğlu 333 ve Avukatlar Songül Yazar 334 ve Hamit Kocabey 337 oy alarak HSK’nın yeni üyeleri oldu. MHP’nin dikkat çektiği isimlerden 2 aday yeni HSK’da yer aldı. Bunlardan birisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı Hamit Kocabey olurken, diğeri isimde mevcut HSK üyelerinden Yargıtay kontenjanından seçilen Alp Arslan oldu. Arslan, darbe girişiminin ardından FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan HSK üyesinin yerine gelmişti.



GÖZLER ERDOĞAN’DA

Meclis tarafından tamamlanan seçimlerin ardından gözler yeni üyeleri atayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Erdoğan 3 adayı birinci adli yargı hâkim ve savcıları arasından, 1 adayı ise idari yargı hâkimleri arasından atayacak. Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde HSK üyelerini ataması bekleniyor.