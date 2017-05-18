Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca, 17 Mayıs günü 81 ilde eş zamanlı başlatılan ’Huzurlu Sokaklar Uygulaması’ kapsamında özellikle dilencilere yönelik başlatılan uygulamada 2 bin 11 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı, bunlardan 159’unun Suriye uyruklu olduğu tespit edildi. Dilencilik yapan şahıslar üzerinden çıkan 33 bin 682 TL paranın mülkiyeti kamuya geçirildi, dilencilik yapan yaşı küçük 87 çocuk ailelerine teslim edildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden uygulamanın sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca, 17 Mayıs günü, 81 ilde eş zamanlı olarak ’Huzurlu Sokaklar Uygulaması’ başlatılmıştır. Emniyet, Göç İdaresi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve belediye başkanlıklarına ait 3 bin 216 karma ekip ve 10 bin 896 personelin katılımıyla, yurt genelinde, özellikle çocuklar başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda (trafik ışıkları, terminal, kavsak, park, bahçe vb.) denetimler yapıldı. Şehir merkezlerinde önceden tespit edilen noktalarda yapılan uygulama sonucunda; 41 bin 319 şahıs kontrol edildi, 141 aranan şahıs yakalanırken, 2011 şahıs hakkında adli/idari işlem uygulandı. Bu şahıslardan 159’unun Suriye uyruklu olduğu tespit edildi. 400 adet araç kontrol edildi, 87 araca 18 bin 649 TL ceza kesilerek 27 araç trafikten men edildi. 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 33 adet mermi, 9 adet kesici/delici alet, 2 adet kurusıkı tabanca, 16,72 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu hap, 75 adet kaçak sigara ve 18 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Bin 867 şahsa 203 bin 503 TL idari para cezası kesildi. Dilencilik yapan şahıslar üzerinden çıkan 33 bin 682 TL paranın mülkiyeti kamuya geçirildi ve dilencilik yapan yaşı küçük 87 çocuk ailelerine teslim edildi" denildi.