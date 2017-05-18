Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özel bir haber kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamalarda Kıbrıs müzakereleri konusuna da yer verdi.

Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile yol haritası konusunda mutabık olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, toprak ve güvenlik konusunun 5'li konferansta ele alınacağını belirtirken " Dün Rum kesiminin önerisi nedeniyle sonuç çıkmadı. Rum kesimi seçime giderken popülist çizgiye kaydı. Artık bu konuyu uzatmak istemiyoruz." dedi.