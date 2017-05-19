İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün TSK içerisindeki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik haklarında yakalama kararı çıkarılan 29 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sının muvazzaf asker olduğu öğrenildi. Zanlıların, daha önce düzenlenen "mahrem imam" operasyonları kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde geçtiği ve "kripto" oldukları iddia edildi.
İzmir'de 'mahrem imam' operasyonu: 12 gözaltı
19.05.2017 - 17:16 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : İzmir,mahrem imam,
474917 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/474917.aspx
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