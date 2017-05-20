Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, Başbakan Yardımcılığına ait kararda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar'ın bu görevinden alınmasının, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38. ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 10. maddeleri gereğince uygun görüldüğü belirtildi.

Anayasa'nın geçici 21. maddesinin (C) fıkrası gereğince Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelikleri sona eren Aysel Demirel, Hayriye Şirin Ünsel, Muharrem Özkaya ve Rasim Aytin ise Danıştay üyeliklerine atandı.