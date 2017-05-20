Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi'nin açılışında konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşması:

''Önümüzdeki senlerden itibaren yapılan hazırlıkların meyvelerini inanıyorum ki toplayacaksınız.

İnşaallah, diğer üniversitelere verdiğimiz gibi buraya da destek vereceğiz.

Bir önemli açılış da İbn Haldun Sempozyumu'dur. Dünyanın dört bir köşesinden sempozyuma iştirak eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum.

Sadece ABD'de değil, Türkiye'de de İbn Haldun'un katkısı bilinçli bir şekilde engellenmiştir.''



Muhammed İkbal, Mukaddime'nin kaynağını Kur'an'dan aldığını söyler. İbn Haldun'un eserlerine işlediği fikirler kimi batılı ve batıcı aydınları rahatsız etmiştir. Batıya ezik kendi müktesabatına karşı nobran bu kesime hala rastlıyoruz.

Nasıl kökleriyle bağı kopan çınar kurarsa, köklerini unutan millet de kurur. Geçmişi yok sayarak geleceğe yürüyemez. Bu millete ne yaptıysa bu topraktan çıkmış baskıcı jacobenler yapmıştır.

'İMPARATORUN KİTAPLARINI ÇÖPE ATTILAR'

28 Şubat sürecinde Alman imparatorunun Aldülhamit'e hediye ettiği kitaplar çöpe atıldı. Türkiye'nin son 14 yılı bu millet ve tarih düşmanlarıyla uğraşmakla geçti.

İnsanımızı makarnacı, kömürcü diye aşağılan millet düşmanlarının devrine son verdik. Kültür sanat dünyamızı da bunların elinden kurtarmak için mücadele verdik.''





