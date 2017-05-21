Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Şemdinli ilçesinin Bisra Tepe Bölgesinde sürdürülen operasyon sırasında yıldırım düştü. Olayda Elazığ nüfusuna kayıtlı uzman erbaş Enes Sakınç, ağır yaralanarak Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen asker şehit oldu. Şehidin cenazesi hastaneye kaldırıldı.