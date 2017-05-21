Alınan bilgilere göre, Şemdinli ilçesinin Bisra Tepe Bölgesinde sürdürülen operasyon sırasında yıldırım düştü. Olayda Elazığ nüfusuna kayıtlı uzman erbaş Enes Sakınç, ağır yaralanarak Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen asker şehit oldu. Şehidin cenazesi hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'de yıldırım düştü: 1 şehit
21.05.2017 - 18:24 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu.
Etiketler : hakkari,şehit,
475511 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475511.aspx
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