Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TGRT Haber ekranlarında 'Günaydın Türkiye' programına katılan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Kutlu Doğum ve dinler arası diyolag safsatalarına göz yuman Diyanet İşleri Başkanı'nın FETÖ ile olan ilişkisini gözler önüne serdi.

Prof. Şimşirgil ve TGRT Haber ekibi, Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in 2013 yılında FETÖ lideri Gülen'e yazdığı mektubu canlı yayında ekranlara getirdi. Bu skandal karşısında Görmez'i istifaya davet eden Prof.Şimşirgil, İmam Rabbani hazretleri ve eserlerine dil uzatan Diyanet çalışanının, kurum tarafından korunmasına da sert çıktı.

Görmez, terör örügütü lideri Gülen'e yazdığı mektupta şu skandal ifadeleri kullandı:

Ehl'il hadisin naçiz bir talebesi olarak bir grup genç alimle birlikte, Resul-i Ekrem'in nübüvvet işkâtından iktibas ile cem', tebvib ve tasnif ederek şerhettiğimiz "Hadisler İslam - Hadislerin hadislerle yorumu" eserini şahsım da dahil çağımız İslam nesillerinde büyük emekleri olan zât-ı âlilerinin yüksek ıttılâlına tankidâtına arz etmekten şerefyab olduğumu ifade eder, sıhhat, âfiyet, uzun ömürler niyazıyla, selam, hürmet ve muhabbetlerimi takdim ederim." 25.04.2013 Mehmet Görmez