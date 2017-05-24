Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

750 üyesi ile 30 ilde faaliyet gösteren, Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’i ziyaret etti. ÖNSİAD Genel Başkanı Rasim Erdoğmuş, ülke menfaatlerine dik duruşu ve yayın politikası sebebi ile Ören’e teşekkür ve memnuniyetlerini iletti. Nezaket ziyaretine; İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Okyay, ÖNSİAD Genel Sekreteri Lafit Sakız, Başkan Yardımcıları Recep Temür, Kenan Duralioğlu, Esra Sağlık, Yönetim Kurulu üyelerinden Yunus Güngör, Hüseyin Özdemir, Orhan Yıldız, İbrahim Garip ve Haysiyet kurulu üyesi Ahmet Arslan katıldı.