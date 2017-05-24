Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan muvazzaf astsubayların da aralarında bulunduğu 10 kişiden 2'sinin tutuklanmasına karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan muvazzaf astsubayların da aralarında bulunduğu şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 6'sı tutuklama, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.