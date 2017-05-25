Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni genel direktörünün seçildiği ve dünyadaki sağlık sorunlarının ele alındığı Dünya Sağlık Asamblesinin 70'inci toplantısı için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.DSÖ Genel Direktörlük seçimlerini Etiyopyalı aday Tedros Adhanom'ın kazanmasının önemine işaret eden Akdağ, Adhanom'un, sağlık hizmetlerinin en çok aksadığı ve hizmetin en zayıf olduğu bölge Afrika kıtasından bu mevkiye gelen ilk kişi olduğuna dikkat çekti.Akdağ, DSÖ'nün başlıca önceliğinin, yoksul ülkeler ve sağlık hizmetlerine erişemeyen kişiler olması gerektiğini belirterek, Adhanom döneminde bu konularda ilerleme sağlanacağına inancını dile getirdi.

Akdağ, Türkiye'nin misafir ettiği milyonlarca Suriyeli konusunda uluslararası toplumun tutumunu eleştirerek "Suriye'deki zulüm ve bunun sonunda büyük çoğunluğunu Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeliler, sadece Türkiye'nin problemi midir? BM niçin kuruldu? Neden finansal ve diğer açılardan Türkiye'nin yanında durulmuyor? Bu büyük bir haksızlık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, yanında durulsa da durulmasa da işini yapmaya, "Suriyeli kardeşlerine" yardım etmeye ve destek olmaya devam edeceğini bildiren Akdağ, şunları kaydetti:

"Bütün dünyaya İsviçre'den bir kez daha seslenmek istiyorum, böyle haksızlık olmaz. Aslında BM gerçekten vazifesini yerine getirebilse Suriye'deki kan ve göz yaşı iki günde biter. Esed'in ve DEAŞ'in ne gücü varmış? Kim mücadele ediyor? Türkiye olarak biz mücadele ediyoruz. Onun için gerçekten uluslararası gücün Suriye'de ve nerede olursa olsun zulme dur demesi için samimi bir şekilde davranması gerekiyor."

Dünya Sağlık Asamblesinde, Suriyeli çocukların aşılanması konusunun gündemi meşgul ettiğine işaret eden Akdağ, "İyi ama Suriyeli çocukları aşılasanız da bu sefer aşılı çocuklar bombalanıyor. Çocuğu aşılamakla bombadan veya kimyasal silahtan kurtaramazsınız ki. Virüsten ve mikroptan kurtarıyorsunuz, bombadan nasıl kurtaracağız? Bombadan, ülkelerin dayanışması, gücü kurtaracak." ifadesini kullandı.