İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu. İstanbul'da 350 gram sade pide 1,80 liradan satılacak. Ankara'da 300 gram pidenin 2 liradan satılacağı açıklanmıştı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesinin kilogram fiyatının ülke genelinde 6 lira 60 kuruşu geçmeyeciğini belirtmişti.