İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu. İstanbul'da 350 gram sade pide 1,80 liradan satılacak. Ankara'da 300 gram pidenin 2 liradan satılacağı açıklanmıştı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesinin kilogram fiyatının ülke genelinde 6 lira 60 kuruşu geçmeyeciğini belirtmişti.
İstanbul'da pide fiyatı belli oldu
25.05.2017 - 12:07 | Son Güncelleme: 25.05.2017 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da 350 gr sade pide 1 lira 80 kuruşa satılacak.
Etiketler : istanbul,pide,pide fiyatları,
476557 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/476557.aspx
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