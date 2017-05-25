Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Brüksel Abelag Havalimanı'ndan Belçika Devlet  Protokol Müdür Yardımcısı Alain van Gucht, Türkiye NATO Daimi Temsilcisi  Büyükelçi Fatih Ceylan, Türkiye Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk  Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hakan Olcay, NATO Genel Sekreter  Yardımcısı Tacan İldem ve NATO nezdinde Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı  Koramiral Serdar Dülger uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, AB Bakanı ve  Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da  Brüksel'den ayrıldı.